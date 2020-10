Leder Brumme zieht nach 19 Jahren die Reißleine

Es ist nicht so, dass Reinert Brumme trotz Rentenalter und stark verändertem Geschäftsumfeld nach 19 Jahren die Lust vergangen wäre, sein Fachgeschäft weiterzuführen an einer von Weingartens schönsten Innenstadt-Adressen, am Fuß der Basilika. Manch negativer Entwicklung im Einzelhandel konnte der Kaufmann trotzen. Doch dann kam Corona und der Moment, die Reißleine zu ziehen.

Als Reinert Brumme im Dezember 2001 seinen Lederwarenladen am Münsterplatz eröffnete, war die Welt noch in Ordnung. Das Geschäft des gebürtigen Bayers war eingebettet in einen gut funktionierenden Branchenmix von Einzelhändlern – ob Haushaltswaren Roth, Schreibwaren Birk, ein Reformhaus, Optik Blandfort, die Sportecke Rist, eine Eisdiele und die Sparkasse. „Ein schönes Umfeld mit guter Kundenfrequenz“, sagt Reinert Brumme, der es beim Kaufhaus X vom Lehrling bis zum Geschäftsführer gebracht hatte.

Nach Corona-Ausbruch kam es knüppeldick

Doch nach und nach brach der Fachhandel um Leder Brumme weg – übrig blieben Leerstände und Handyladen. Veränderte Rahmenbedingungen, einschließlich abwandernder Kunden ins Internet, die der 67-Jährige noch gut wegstecken konnte, gab es doch noch die Basilika-Reisegruppen und die Studenten. Und auch Aktionen des Stadtmarketings wie Supersamstage und Jahrmarkt halfen über manche Durststrecke hinweg. Doch nach Ausbruch von Corona kam es knüppeldick.

Corona ließ den Umsatz bei Leder Brumme drastisch einbrechen, sodass das Geschäft am Münsterplatz nach 19 Jahren schließen muss.

Die Supersamstage wurden abgesagt, dazu der Jahrmarkt. Die Basilikatouristen durften nicht mehr kommen und die Studenten lernten von daheim. Durch den Lockdown im Frühjahr brach zudem das Ostergeschäft weg – keine Kommunionen, keine neue Handtasche, keine Geschenke. Aufgrund der Reisewarnungen wurden dazu auch noch die Koffer zu Ladenhütern. „Und daran hat sich bis heute nicht viel geändert“, resümiert Brumme, der angesichts der sich hinziehenden Pandemie auch keine Hoffnung mehr auf Besserung hat. Zu allem Übel kam dann noch die Großbaustelle am Schuler-Areal dazu, der Leder Brumme jede Menge Zementstaub vor die Ladentür wehte, sodass vor dem Geschäft kein Aufsteller mit Taschen mehr platziert werden konnte.

Nachfolger ist nicht in Sicht

Eine Entwicklung, die Reinert Brumme, der mit seiner Frau in Weingarten lebt, sehr bedauert. Gerne hätte er auch noch mit Ende 60 weitergemacht. Nun muss bis Ende Dezember alles raus. Ein Nachfolger ist derweil nicht in Sicht. Drei Interessenten für das gemietete, 150 Quadratmeter große Ladenlokal hätte es gegeben, davon zwei aus der gleichen Branche, doch das habe sich durch Corona „total zerschlagen“.

Während des Räumungsverkaufs wird es nochmal trubelig werden für Reinert Brumme. Aber er weiß jetzt schon, dass er seine Arbeit vermissen wird, erst Recht den Umgang mit den Kunden. „Dann muss ich mir etwas suchen, um wieder unter die Leute zu kommen.“ Nach 19 Jahren wird Leder Brumme Geschichte sein, und Weingarten um ein schönes Fachgeschäft ärmer.