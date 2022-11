Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aus Pflegeheimen, Sozialstationen und Hospizen sind sie zum Kurs in der Gesundheitsakademie in Weingarten gekommen: 14 Frauen haben den neu entwickelten interdisziplinären Basis-Lehrgang zur palliativen Versorgung besucht – und sind begeistert.

„Wir haben viel mitgenommen“, sagt eine Teilnehmerin. Sie alle, Pflegefachkräfte, Betreuungsassistentinnen und eine Hauswirtschafterin, hätten im beruflichen Alltag mit sterbenden Menschen zu tun. Aber es habe gut getan, sich einmal intensiv mit der palliativen Versorgung zu beschäftigen. Palliative Versorgung bedeutet, Menschen am Ende ihres Lebens die Symptome zu lindern, Ängste zu nehmen und die Betreuung nach ihrer individuellen Situation auszurichten. Im Kurs ging es um zum Beispiel um die Ernährung am Lebensende, die Schmerztherapie, den Umgang mit Trauer und den Angehörigen.

Was den Teilnehmerinnen gut gefallen hat: Dass die Vertreterinnen der verschiedenen Berufe, die sonst auch schon miteinander arbeiten, im Kurs intensiv miteinander ins Gespräch gekommen sind. Das stärke den Zusammenhalt. „So kann ein ganzes Haus daran arbeiten, die Lebensqualität am Lebensende zu verbessern“, findet auch Thomas Radau. Der Leiter des Hospizes Schussental in Ravensburg der St. Elisabeth-Stiftung hat den neuen Lehrgang für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altenhilfe zusammen mit einem qualifizierten Team entwickelt.

Ein Palliativkurs für Pflege-Fachkräfte dauert vier Wochen, erklärt Radau. Aber viele Pflegeheime mit eng getaktetem Dienstplan könnten eine Pflegefachkraft nicht so lange entbehren. Oder die Mitarbeitenden wollten ihren Kollegen nicht zumuten, sie so lange zu vertreten. Deshalb dauert der neue Basiskurs nur eine Woche. Er wendet sich an alle, die in die Versorgung von Schwerkranken und Sterbenden einbezogen sind: Betreuungs-, Pflegefach- und Pflegehilfskräfte ebenso wie Mitarbeitende in der Hauswirtschaft.

Große Unterstützung beim Kursprojekt hat Radau von der Hospizstiftung Schussental bekommen. Ihr ist es ein Anliegen, die palliative Versorgung im Kreis zu verbessern: Auch Menschen, die nicht Gast im Hospiz sind, sollen von palliativer Kompetenz profitieren. Deshalb übernimmt die Hospizstiftung für Personen aus dem Landkreis die Kursgebühr. Der nächste Kurs „Palliative Versorgung“ beginnt am 11. November 2023. Weitere Informationen gibt es unter www.ga-gesundheitsakademie.de