Lebendiges Weingarten: Kinder schmücken Kräuterkübel

Die Initiative „Lebendiges Weingarten“ meldet sich mit einem Weihnachtsprojekt zurück: Sie hat Kinder eingeladen, die roten Kräuterkübel mit kleinen Kunstwerken zu dekorieren.

Wo sonst Petersilie und Basilikum wachsen, steckt jetzt Reisig mit selbst gemachtem Adventsschmuck. Die engagierten Frauen von „Lebendiges Weingarten“ haben ihre roten Kräuterkübel in der Fußgängerzone weihnachtlich geschmückt – zusammen mit dem Hort der Schule am Martinsberg, den Kindergärten Xaverius und Corbellini, dem Kinderhaus Kleine Leute sowie den Krippenkindern der Großtagespflegestelle Welfenburg. Die Kinder haben fleißig gemalt, geklebt und gebastelt und schließlich ihre Pompom-Kiefernzapfen, Holzanhänger und Alu-Sterne bei einem Ausflug in die Stadt selbst angebracht.

Auch die Christbäume vor den Weingartener Geschäften haben Kinder geschmückt. Bei der Aktion des Stadtmarketings und der Fachgruppe Innenstadt haben sich die Kindergärten St. Konrad, Martin Luther, St. Lioba, Büllerbü sowie die Welfenburg beteiligt.