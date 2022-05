Leben und Wohnen ab 60 Jahren in Weingarten

Um den Bedürfnissen der ständig steigenden Zahl älterer Menschen gerecht zu werden, hat der Stadtseniorenrat erneut einen Fragebogen zum Thema „Leben und Wohnen ab 60 Jahren“ entwickelt, schreibt die Verwaltung in einer Mitteilung.

Damit die Stadt Weingarten und der Stadtseniorenrat in 2022 einen Einblick über die derzeitigen Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren bekommen, sei ihnen der Fragebogen bereits zugesandt worden. Die Themen reichen von Fragen zur Person über Wohnformen, Infrastruktur, Mobilität, Gesundheit und Pflege bis hin zu Digitalisierung. Selbstverständlich kann der Fragebogen anonym ausgefüllt werden. Die Verwaltung sichert zu: Werden Kontaktdaten angegeben, werden diese vertraulich behandelt. Der ausgefüllte Fragebogen muss bis 27. Mai in der Abteilung Familie und Soziales oder im Rathaus abgegeben werden. Die Ergebnisse der Umfrage werden nach der Auswertung in anonymisierter Form veröffentlicht.