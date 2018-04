„Laufen macht Kopf frei und Lungen auf“

Der Nordic Walkathon in Weingarten: das ist nun schon im 13. Jahr ein fester Termin im Kalender für Breitensportler im Schussental. Und wieder sind am Sonntag vom Weingartner Freibad aus etwa 800 Menschen – mit und ohne Stöcke, jung und alt – an den Start gegangen. Denn Distanzen zwischen vier und 21 Kilometern versprechen allen Bewegungswilligen: das ist machbar.

Als sich um 9 Uhr die ersten Walkathonis auf die große, 21 Kilometer lange Runde machen, weist das Thermometer sportlich-angenehme 15 Grad.

Der Schussental Walkathon ist ein Breitensport-Ereignis, bei dem keine Zeiten gemessen und keine Regeln auferlegt werden. Jeder kann selbst entscheiden, ob er in der Sommerbuxe, bequemen Schuhen und einem kecken Hütchen oder in professionell anmutender Elasthanhose, in Laufschuhen und mit Sonnenkäppi startet. Hier sind alle zu finden: Die 57-jährige Kerstin Schote, die nach drei Stunden und 20 Minuten den großen, 21 Kilometer langen Rundlauf absolviert hat – und das bereits zum zehnten Mal in Folge. Der fürsorgliche Papa, der sich mit seinen beiden Jungs Konstantin, drei, und Georgi, fünf, für die Familienstrecke entschieden hat. Und selbst Weingartens sportlicher Oberbürgermeister Marcus Ewald mischt sich unter das Laufvolk. Er nimmt den 10,5-Kilometer-Lauf unter die Stöcke, auch er hat seine Startnummer 520 brav auf das blaue Funktionsshirt gepinnt.

Gruppen wie die „Line-Dancer“ aus Stockach reisen 60 Mann und Frau hoch an, die „Roten Teufel“ aus Mengen stehen mit 32 Personen in der Startliste und die „Achtal Gruppe“ geht immerhin noch mit elf Personen auf die Strecke.

In der Summe sind an diesem Sonntag etwa 800 Menschen im Wald rund das Freibad und den Rösslerweiher unterwegs. Fast 400 davon hatten sich im Vorfeld angemeldet, weitere 400 Sportler haben sich offenbar spontan am Sonntagmorgen zur Teilnahme entschieden. Viele sagen, das Laufen in der Natur mache „den Kopf frei und die Lungen auf“.

So formuliert es auch Beatrix Kekeisen, die wochentags einer rein sitzenden Tätigkeit nachgeht, wenn sie in einer Steuerkanzlei ausschließlich Zahlen und Papiere bewegt. Für die 53-Jährige aus Vogt ist das Walken seit Jahren zum Ausgleichssport geworden. Am liebsten dreimal pro Woche. Nur im Winter, wenn es glatt, früh dunkel und unwirtlich wird, dann weiche sie auf Pilates in der Halle aus. Aber bei gutem Wetter? Nichts wie raus in die Natur! Dass heuer auch hübsche Pavilions an der Strecke warten, in denen emsige Ehrenamtliche Äpfel schnitzeln, Energie-Riegel vierteln und für einen stetigen Nachschub an Wasser oder Apfelsaft für die Läufer sorgen, das macht das große Breitensport-Event noch runder. Und die „einmalige Kulisse“, wie der Organisator Rolf Wilhelm vom Turnverein Weingarten sagt, gibt es auch umsonst: Die blühenden Birnenbäume an der Strecke. Die friedlich widerkäuenden Kühe rund um den Rösslerhof. Den atemberaubenden Ausblick vom „Lindele“ aus.