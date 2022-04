Lasershow ersetzt Feuerwerk beim Welfenfest in Weingarten

Das Welfenfest in Weingarten soll künftig ohne Feuerwerk auskommen. Das sagt die Erste Vorsitzende der Welfenfestkommission, Parinda Staudacher-Rall. Stattdessen soll eine große Lasershow die Festbesucher beeindrucken. Die Gründe für die Entscheidung seien der Umweltschutz und zugleich Rücksichtnahme auf die ukrainischen Flüchtlinge, die durch Knallgeräusche nicht weiter traumatisiert werden sollen.

2500 Tonnen Feinstaub durch Feuerwerke

Es ist vor allem aber der Umweltaspekt, der den Vorstand der Welfenfestkommission dazu veranlasst habe, das Feuerwerk durch eine Lasershow zu ersetzen. „Jeder sollte seinen Beitrag zum Umweltschutz leisten und das ist unserer“, sagt Parinda Staudacher-Rall.

Laut dem Bundesumweltamt werden in Deutschland jährlich rund 2500 Tonnen von gesundheitsgefährdendem Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern freigesetzt. Den Luftballonwettbewerb werde es auch nicht mehr geben, weil gasbefüllte Luftballons lange Zeit brauchten, um zu verrotten.

Neben dem Umweltaspekt sind es die ukrainischen Flüchtlinge, auf die man Rücksicht nehmen wolle. Staudacher-Rall: „Wir möchten Knallgeräusche jeglicher Art vermeiden. Wir haben uns da sehr früh Gedanken gemacht und ich stehe voll und ganz hinter dieser Entscheidung.“ Die Stadt Ravensburg hat sich hingegen dazu entschlossen, das Feuerwerk sowie die Böllerschüsse vom Mehlsack zu belassen.

Sie möchte ein Kommunikationskonzept für das Rutenfest auf die Beine stellen, um den Flüchtlingen zu erklären, warum das Fest gefeiert wird und was das Knallen zu bedeuten hat. Das sagte Verena Müller, Leiterin des Ravensburger Kulturamtes.

Laserstrahlen werden mit Dunst sichtbar

Die Lasershow beim Welfenfest werde genau wie das Feuerwerk rund 15 Minuten dauern und etwa gleich viel kosten. Gebucht wurde dafür das Unternehmen „ds showlaser“ aus Unterschweinbach bei Augsburg, das für Firmen wie Bosch, Airbus und Daimler arbeite. Laut deren Homepage wird kein Feinstaub durch die selbst hergestellten Laser ausgestoßen.

Es werde lediglich leichter Dunst verbreitet, um die Laserstrahlen sichtbar zu machen. Der bestehe aber nur aus verdunstetem Wasser und Alkohol. „Untermalt wird die Show natürlich von der passenden Musik“, sagt Parinda Staudacher-Rall.

Welfinchen ist lebensgroß unterwegs

Neu in diesem Jahr wird es außerdem ein Kostüm zum Maskottchen Welfinchen geben. Die Löwin wurde erst im vergangenen Jahr ins Fest eingeführt, 2022 wird ein Mensch ins Kostüm schlüpfen und für die Kinder lebendig werden. Das lebensgroße Welfinchen wird beispielsweise beim Warm Up zum Welfenlauf und bei der Siegerehrung mit dabei sein.

„Sie wird punktuell über das ganze Fest verteilt auftauchen“, so die Welfenfestkommission. Vor allem bei der - ebenfalls erst 2021 eingeführten - Welfinchen-Rallye wird die Löwin die Kinder anfeuern.

Ansonsten solle das Welfenfest, das vom 8. bis 12. Juli stattfindet, wieder so normal wie möglich gefeiert werden. Im vergangenen Jahr fand es als Modellprojekt unter Corona-Bedingungen als einziges Event in der Kategorie „Stadtfeste“ in ganz Baden-Württemberg statt. „Das hat gut funktioniert und ich gehe davon aus, dass in diesem Jahr auch der übliche Betrieb klappt. Da appellieren wir an den gesunden Menschenverstand jedes einzelnen“, sagt Parinda Staudacher-Rall. Für sie, die das Amt der Vorsitzenden erst 2020 übernommen hatte, wird dieses Jahr das erste Welfenfest in vollem Umfang.