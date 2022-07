Lasershow am Welfenfest in der Kritik: Warum diese nicht von Weitem sichtbar war

Beim Welfenfest Weingarten war am Montagabend eine Lasershow zu sehen – statt wie üblich ein großes Feuerwerk. Doch nicht jeder Besucher hielt die gut fünfzehnminütige Show draußen auf dem Festplatz für eine gelungene Alternative. Im sozialen Netzwerk Facebook wurde in der Kommentarspalte eines Videos eine Debatte entfacht. Einige waren enttäuscht, dass die Lasershow nicht von Weitem zu sehen war. Ein Experte erklärt warum.

An die 150 Gefällt-mir-Angaben hat das Video von Facebook-Nutzer „Ecki Dee“. Dieses hatte er noch am Montagabend kurz nach der Lasershow in der Facebookgruppe „Weingarten Live“ veröffentlicht. Zu sehen sind dunkle Umrisse von zahlreichen Menschen. Vor ihnen erleuchten abwechselnd in einem schnellen Rhythmus bunte Laserstrahlen. Dazu läuft der 80er-Jahre-Hit „Dancing with Tears in My Eyes“ der britischen Band Ultravox.

Besucher kritisieren Standort

In der Kommentarspalte muss man mehrmals nach unten scrollen, um alle Antworten lesen zu können. Es sind rund 60 Stück einen Tag nach der Veröffentlichung. Beim Überfliegen der Nachrichten wird klar: Die Meinungen zur gebotenen Show gehen auseinander.

„An sich eine gute Alternative zum Feuerwerk, nur ist es absolut der falsche Standort gewesen“, kommentierte beispielsweise Margitta S.. „Schade, da musste man Glück haben, wo man steht“, schrieb Jennifer K.. Peter Nagel hatte sich eigentlich vorgestellt, dass die Show am Himmel stattfindet. Stattdessen soll die Show nur am unteren Ende des Festplatzes zu sehen gewesen sein. „Dort standen die Menschen dicht an dicht“, antwortete er.

So funktioniert eine Lasershow

„Eine Lasershow am Himmel abzubilden ist wegen vieler Gründe nicht möglich“, erklärt Alexander Hohl, Geschäftsführer von „ds showlaser“, der die Show beim Welfenfest umgesetzt hat. Zum einen lassen sich Laser nicht wie Feuerwerkskörper in den Himmel schießen, da der Laser nicht stehen bleibt. Das klappt rein physikalisch nicht. Zum anderen kommt es sonst zu Problemen mit der Flugaufsicht, da ein Laserstrahl auch nach 20 Kilometern nicht endet und den Flugverkehr beeinträchtigen kann.

Außerdem ist der Laser nur in einem bestimmten Sichtfeld sichtbar. Dieser wird durch ein Aerosol sichtbar gemacht – einem Gemisch aus destilliertem Wasser und Alkohol. „Ähnlich wie bei einer Nebelmaschine“, so Hohl weiter. Dieses könne nur an einem Standort ausgestoßen werden und nicht auf dem gesamten Festplatz. Wo die Lasershow stattfindet, spricht Hohl vorher mit dem Veranstalter ab.

In den Kommentaren unter dem Facebook-Post war aber auch Lob herauszulesen. „Ab sofort bitte immer Lasershow! Das war richtig toll!“, kommentierte Franziska G.. Andere bedankten sich bei den Organisatoren für ihre Mühe. Und Daniela S. schrieb: „Seid doch mal zufrieden, dass mal wieder was sein darf.“

Festkommission möchte Show verbessern

Die Welfenfestkommission möchte die Show für das kommende Jahr verbessern, teilte die Vorsitzende Parinda Staudacher-Rall auf Anfrage mit. Es werde aber bei einer Lasershow bleiben. „Wir müssen auch an die nächsten Generationen denken und haben auch für diese eine Verantwortung bezüglich des Umweltschutzes“, so Staudacher-Rall. Für die Lasershow sei Ökostrom verwendet worden.

Beim vergangenen Heimat- und Kinderfest in Weißenau hingegen gab es am ersten Festtag ein großes Feuerwerk. Auch die Stadt Ravensburg hat sich dazu entschlossen, das Feuerwerk sowie die Böllerschüsse vom Mehlsack im Rahmen des Rutenfestes nächste Woche zu belassen.