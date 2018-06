Langfristige Hilfestellung für Geflüchtete

Sie beraten geflüchtete Menschen in der Anschlussunterbringung in allen Fragen des täglichen Lebens, die drei Integrationsmanager, die seit 1. Januar in Weingarten ihre Arbeit aufgenommen haben. Ihr Büro ist im neuen Weingartener Integrationszentrum in der Liebfrauenstraße 25. Bezahlt werden die Stellen aus dem Förderprogramm der Landesregierung, dem „Pakt für Integration“. Damit sollen die Kommunen in ihrer Integrationsarbeit gestärkt und aus Geflüchteten Bürger werden, die sich in ihrer neuen Heimat wohlfühlen. Die Stadt hat die Aufgabe der Caritas übertragen.

Breites Aufgabengebiet

Kinderbetreuung organisieren, wenn die Mutter einen Sprachkurs besuchen will oder Hausaufgabenbetreuung für Schüler. Bei gesundheitlichen Problemen weiterhelfen, Amtshilfe leisten, an Behörden und Dienste verweisen, Ehrenamtliche ins Boot holen oder Kontakte zu Einheimischen knüpfen und je nach Vorlieben zu Vereinen. Das Aufgabengebiet der Integrationsmanager ist breit gefächert und wird ganz individuell auf die Situation der Einzelnen zugeschnitten. Rita Feyrer, Svenja Gatter und Dieter Haag besetzen die vom Land Baden-Württemberg finanzierten Stellen und sind Ansprechpartner für 195 geflüchtete Menschen in der Anschlussunterbringung in Weingarten. Die greift nach zwei Jahren Aufenthalt in der vorläufigen Unterbringung, die Sache des Landkreises war. Danach sind die Kommunen für die Geflüchteten zuständig. Mit dem „Pakt für Integration“ werden sie dabei von der Landesregierung unterstützt (siehe Kasten).

Die drei Integrationsmanager bringen allesamt Erfahrungen in der Flüchtlingssozialarbeit mit. Knüpfen teilweise an Tätigkeiten an, die sie in diesem Bereich in den letzten Jahren bereits geleistet haben. Rita Feyrer und Dieter Haag sind dabei keine Unbekannten. So war Rita Feyrer bereits in der Flüchtlingssozialarbeit in der Gemeinschaftsunterkunft in der Scherzachstraße tätig. Sie begleitet ihre Familien nun in ihrer neuen Rolle weiter. Und Dieter Haag kommen seine Teilaufträge in der Migrationsberatung für Erwachsene und seine Arbeit im Fairkauf zugute. Beim Thema Arbeit, Übergang von Schule in den Beruf, Arbeitslosenprogramme wird er der Ansprechpartner sein. Und Svenja Gatter tritt mit der Integrationsmanagerin ihre erste Stelle nach dem Studium der Sozialarbeit an. Freiwillig war sie in ihrer Heimatgemeinde in der Flüchtlingsarbeit tätig. Anhand individueller Integrationspläne begleiten die drei die Migranten in enger Kooperation mit hauptamtlichen – und ehrenamtlichen Akteuren vor Ort und zeigen ihnen Perspektiven auf, um Fuß zu fassen und anzukommen.

Von Außenstellen abgesehen, haben die Integrationsmanager ihre Büros in dem neuen Integrationszentrum in der Liebfrauenstraße 25, das am Samstag eröffnet wird. „Sie sind eingebettet in ein großes Team“, sagt Stefan Fischer von der Caritas Bodensee-Oberschwaben, der zusammen mit Sabine Weisel von der Stadt Weingarten das Integrationszentrum leitet. Zwei der sechs Träger dieser zentralen, niederschwelligen Anlaufstelle, die die migrationsspezifischen Angebote in Weingarten bündelt.

Café International wird eröffnet

Tür an Tür arbeiten die Integrationsmanager hier im Haus der Kulturen mit der interkulturellen Ehrenamtskoordinatorin. Schwester Ines wir mit einer Ordenskollegin hier interkulturelle Begegnungsmöglichkeiten anbieten. Das Café International öffnet dort seine Pforten. Die Wohnraumoffensive „Herein“ ist vor Ort. Und auch die Integrationsbeauftragten der Stadt verlagern ihre Büros hierher. „Das Haus ist eine Begegnungsstätte, es steht allen Menschen offen“, sagt Sabine Weisel. Kurze Wege, gebündeltes Angebot im Haus der Kulturen soll die Integration der Geflüchteten, „eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit“ erleichtern.

Der „Pakt für Integration“ ist ein bundesweit einmaliges Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg. Insgesamt 320 Millionen Euro werden hierbei den Kommunen für Integrations- und Flüchtlingsarbeit zur Verfügung gestellt. Herzstück des „Paktes für Integration“ ist die flächendeckende Gewährleistung einer sozialen Beratung und Begleitung von Geflüchteten auch in der Anschlussunterbringung durch die sogenannten Integrationsmanager. Von den insgesamt 1000 Stellen sind drei in Weingarten. Das Projekt ist auf zwei Jahre befristet.