Langer Sommer sorgt für schlechte Zahlen bei der Weingartener Linse

Das aktuelle Programmheft der Linse geht hart ins Gericht mit Petrus, der einen heißen Sommer und auch noch einen wunderbar warmen Herbst beschert hat. Eine augenzwinkernde Anklage. Allerdings mit ernstem Hintergrund. Denn Petrus‘ Großzügigkeit hat die Linse gehörig ins Schwitzen gebracht. Die finanzielle Luft ist dünn geworden.

Wirtschaftlich am Limit gewesen sei die Linse, als er am 1. Oktober offiziell zum Linse-Team gestoßen ist, sagt Markus Zink: „Einfach, weil der Sommer brutal lang war“. Ein rasanter Einbruch der Besucherzahlen ist die Folge. Denn wer geht schon ins Kino, wenn draußen Badewetter lockt. Im Vergleich zum Vorjahr habe die Linse in den Sommermonaten Mai bis Oktober fast zehn Prozent weniger Kinobesucher gehabt, präzisiert Klaus Scharfenberg, der neue Geschäftsführer für den kaufmännischen Bereich und die Finanzen. „Monetär ausgedrückt sind das knapp 8500 Euro“, sagt Scharfenberg. Für Zink gibt es nur eine Lösung: Ein anderes Sommer-Konzept muss her. Das Sommerprogramm für vier Wochen ins Schlössle auszulagern, wäre beispielsweise eine Möglichkeit. Oder den Biergarten am Hintereingang erschließen. Ohne Oktoberfeststimmung, ohne „Hauptsache Bier verkauft“-Anmutung. Sondern Linse-like, vielleicht mit einem Akkordeonspieler.

Keine konkreten Ideen

Bislang gibt es noch keine konkreten, spruchreifen Ideen. Das Problem hat sich ja auch wieder verflüchtigt, kaum dass die Temperaturen kühler geworden sind. Ein natürliches Phänomen. „Die Tage werden kürzer, es wird kühler – und die Linse ist wieder voll“, erklärt Zink. Grundsätzlich seien die Wintermonate die umsatzstärkste Zeit in der Linse. Und die Feiertage im Dezember sowieso. „Da könnte man einen Besen auf die Bühne stellen – die Leute würden kommen“, flachst Zink, der selbst zwischen den Jahren mit seinem Programm „Schrott“ ein Gastspiel in der Linse geben wird. Aber pünktlich zur Fasnet wird’s schon wieder schwächer. „Im Grunde haben wir grade mal vier oder fünf Monate Konjunktur“, erklärt Zink.

Das absolute Alleinstellungsmerkmal der Linse sieht Markus Zink in der ganz eigenen Atmosphäre. Das Linse-Potenzial, so nennt er es. „Abends treffen sich hier ganz viele Menschen zum Gespräch. Hier geht man auch her, wenn man mit der Freundin Schluss machen will. Oder man kommt zum Lesen oder Schach spielen“, schwärmt Zink von der Kultureinrichtung. Ein Ort der Begegnung. Aber das Foyer muss weiter belebt werden. Demnächst wird es das „Kino für Zwei“ geben. Der schnucklige Kasten mit Vorhängen steht schon vor dem großen Saal. Die Gastronomie wird besser rechnen müssen, „ohne die Seele aufzugeben“, sagt Zink. Und damit meint er einerseits das Kulturgastro-Herz. Andererseits aber auch die nachhaltige Küche, die weiterhin zu sozialen Preisen funktionieren soll

Als Buchhalter und Zahlenjongleur sieht sich Zink nicht. Aber wohl als neuen Kopf der „livehaftigen Kulturarbeit“. Und Kultur kostet Geld, darüber sind sich Zink, Scharfenberg und auch Uli Hartmann, der zweite Geschäftsführer einig. Die Sommerdelle sei in diesem Jahr einfach tiefer und länger gewesen, resümiert Hartmann, der optimistisch nachschiebt: „Wir müssen den Sommer neu aufstellen, das muss mit der Stadt, den Mitgliedern und dem Vorstand neu ausgehandelt werden“. In die oft gehörte Leier Richtung Stadt will keiner einstimmen. „Wir verstehen uns als unabhängiger Kulturbetrieb, wir sind ein Verein“, macht Zink klar. Aber es braucht Förderer, Freunde, am besten weitere 800 Vereins-Mitglieder. Und nicht zuletzt auch die öffentliche Hand. Für all die kulturellen Projekte, die sonst nirgendwo Platz finden würden. Im Winter aber eben auch im Sommer. Denn die Linse bietet 350 Tag im Jahr Kultur. Und jeder Tag Kultur kostet.