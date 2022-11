Landesfinale im Pflichtstufenbereich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende des 19. und 20. Novembers reisten die jungen Turnerinnen der STB-Turnschule aus Weingarten nach Illerrieden. Hier trafen sich die zwölf besten Mannschaften aus Württemberg, welche sich über zwei Qualifikationswettkämpfe (Gau- und Bezirksfinale) hierfür qualifizieren mussten. In diesem Jahr waren auch Kaderturnerinnen berechtigt, an diesem Landesendkampf teilzunehmen. Schon beim Einturnen konnte man die Qualität der Turnerinnen sehen. Vereine wie zum Beispiel der TV Wetzgau und auch Hülben, welche Trainingsstätten mit feststehenden Geräten haben, gingen an den Start. In der E-Jugend turnten für Weingarten Selina Krestel, Greta Obert, Jana Schmid, Jule Wellhäuser und Jaane Wijsbeek. Sie zeigten tolle Übungen und durften sich bei der Siegerehrung über den achten Platz freuen.

Am Nachmittag gingen die Turnerinnen der D-Jugend an den Start. Ausgewählt für die Mannschaft wurden Emila Foerch, Zoey Geng, Eliz Salcan, Slavna Malsam und Elira Paqarizi. Sie setzten sich gegen die Turnerhochburgen durch und freuten sich am Ende über den fünften Platz.