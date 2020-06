Ladendiebstahl endet im Gerangel

Ein 21-Jähriger hat am Samstag gegen 17.20 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in Weingarten eine Flasche hochwertigen Schnaps entwendet. Er versteckte das Diebesgut laut Polizeibericht in seinem Rucksack. Als an der Kasse der Alarm auslöste, flüchtete der Ladendieb. Nach kurzer Verfolgung konnte er vom Ladendetektiv eingeholt und festgehalten werden. Hierbei kam es zum Gerangel, und der Ladendieb versuchte sich mehrfach loszureißen, was ihm aber bis zum Eintreffen der Polizei nicht gelang.