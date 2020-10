Ladendiebin wird gewalttätig

In einem Supermarkt in der Karlstraße in Weingarten kam es laut Polizeibericht am Samstagabend kurz nach 22.00 Uhr zu einem Vorfall, bei dem eine 58-jährige Kundin vom Kassierer auf ihren fehlenden Mund-Nasen-Schutz angesprochen wurde. Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf die Kundin einen Teil ihrer Ware zerstörte und mit dem Rest den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte.

Als ein Mitarbeiter die Frau darauf ansprach, trat sie diesem gegen das Schienbein und versuchte zu flüchten. Mit einem weiteren Zeugen entwickelte sich dann auf der Straße ein Gerangel. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weingarten nahm die Dame vorübergehend in Gewahrsam. Die Beamten wurden dabei von der Frau beleidigt. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und Beleidigung.