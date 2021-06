Ladendieb nach Verfolgung gestellt

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd hat der Mitarbeiter eines Drogerie- und Sportgeschäfts in Weingarten am Montagnachmittag einen Ladendieb gestellt. Der Mann bemerkte, wie ein 33-Jähriger Waren an sich nahm und ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei brachte. Als der Mitarbeiter den Dieb ansprach, nahm der die Beine in die Hand und ergriff die Flucht. Nach kurzer Verfolgung verlor der 33-Jährige drei entwendete Parfümflaschen. Der Mitarbeiter stellte den Flüchtenden letztlich und hielt ihn bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei fest. Die gestohlenen Waren hatten insgesamt einen Wert von etwa 400 Euro. Auf den Mann kommen nun Strafanzeigen wegen Diebstahls zu, hinzu kommen Hausverbote und Vertragsstrafen.