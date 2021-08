Ladendieb in Weingarten bewirft Verfolger mit Glasflaschen

Mit Glasflaschen beworfen hat ein 33 Jahre alter Ladendieb am Mittwochnachmittag, 25. August, einen Mann, der ihn nach dem Diebstahl verfolgt hat.

Der Dieb fiel laut der Polizei kurz zuvor auf, da er aus der Außenauslage eines Geschäfts in der Kirchstraße in Weingarten Waren einsteckte und davonging. Ein Ladendetektiv bemerkte den Täter und nahm daraufhin die Verfolgung auf. Während er parallel die Polizei verständigte, stellte er den 33-Jährigen. Dieser griff kurzerhand in seine Tasche und bewarf seinen Verfolger mit leeren Glasflaschen, die glücklicherweise niemanden verletzten.

Dem Detektiv gelang es, den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei in Schach zu halten. Der 33-Jährige wurde kurzzeitig festgenommen und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.