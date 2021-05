Ladendieb in einem Einkaufsmarkt in der Weingartener Karlstraße führt Drogen mit

Ein 43 Jahre alter Mann ist am Mittwoch gegen 18.30 Uhr von einem Ladendetektiv in einem Einkaufsmarkt in der Karlstraße in Weingarten dabei beobachtet, wie er Waren in seinen Rucksack steckte und den Markt ohne zu bezahlen verlassen wollte. Die daraufhin alarmierten Polizeibeamte fanden bei dem Mann nicht nur das Diebesgut, sondern auch eine geringe Menge Marihuana und beschlagnahmten es. Der 43-Jährige muss sich nun wegen Ladendiebstahls und illegalen Drogenbesitzes verantworten, heißt es im Bericht der Polizei.