Mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat ein 61 Jahre alter Mann am Dienstagnachmittag, 24. August, die Inhaberin eines Ladengeschäfts in der Waldseer Straße in Weingarten.

Der alkoholisierte Mann betrat laut der Polizei gegen 15.30 Uhr das Geschäft, zeigte sich gegenüber der Frau unflätig und beleidigte sie. Als die 48-Jährige ihn des Ladens verwies, griff der Alkoholisierte sie unvermittelt an. Er hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.