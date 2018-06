Lach-Yoga-Kurs im Haus am Mühlbach

Lachen ist die beste Medizin. Daher gibt es am Freitag, 14. Oktober, von 16.30 bis 17.30 Uhr einen Lach-Yoga-Schnupperkurs mit Hülya Gürses im Haus am Mühlbach in Weingarten. Lach-Yoga sind einfache, aber sehr wirkungsvolle Übungen, die aus Yoga, tiefen Atem-, Streck- und Dehnübungen, Blickkontakt und Lachen bestehen. Lach-Yoga kann jeder lernen – für die Lach-Yoga-Übungen sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Voraussetzung ist nur die Bereitschaft zum Lachen. Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Sportschuhe. Das Angebot ist kostenlos. Interessenten können sich in der Liste im Haus am Mühlbach anmelden. Anmeldungen sind auch unter Nennung des Namens, der Adresse und der Telefonnummer per E-Mail an info@ham-weingarten.de oder telefonisch unter 0751/48395 möglich. Die Höchstteilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Sehr wichtig: Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Kursleitung zu informieren, sollte er geistig, körperlich oder psychisch nicht voll belastbar sein.