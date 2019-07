Lücke zwischen Krankenhaus und Pflege schließt sich

Mit einem Tag der offenen Tür wurde am Samstag die neue Station zur Geriatrischen Notfallversorgung – kurz Gerinove – am Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten eröffnet. Das, laut Pressemitteilung des Krankenhauses, multiprofessionelle Team nimmt am 1. Juli seine Arbeit auf, die ersten Patienten für die insgesamt 18 Betten werden eine Woche später erwartet. „Gerinove ist weder Krankenhaus noch Pflegeheim, sondern eine neue, sektorenübergreifende Versorgungsform für ältere Menschen, die kurzfristig pflegerisch versorgt werden müssen“, erklärte demnach Jochen Wolf, Geschäftsführer des Medizin Campus Bodensee (MCB).

Wohnortnah und niederschwellig soll Gerinove als gemeinsames Modellprojekt des MCB und der Stiftung Liebenau unnötige Krankenhauseinweisungen verhindern und eine Versorgungslücke schließen, heißt es weiter. „Orientiert am Bedarf wird die Station mit ambulanten und stationären Akteuren zusammenarbeiten“, kündigte Jochen Wolf an. Dabei hätten die Pflegekräfte eine ganz besondere Verantwortung. Miriam Braun, Pflegefachkraft für Altenpflege, sieht ihre künftige Stelle als neue berufliche Herausforderung: „Interessant ist, dass das Team gemischt ist und hier Pflegemitarbeiter, Geriater, Sozialarbeiter, Case-Manager und Servicekräfte zusammenarbeiten.“ Die Strategische Gesamtprojektleiterin Ingrid Jörg freut sich, dass auf der Station alle Stellen besetzt werden konnten.

Aus dem von der Bundesregierung aufgelegten Innovationsfonds wird Gerinove für die Dauer von drei Jahren mit 4,6 Millionen Euro gefördert. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt durch die Hochschule Ravensburg-Weingarten. Der Lehrstuhl von Professor Maik Winter begleitet und evaluiert Gerinove. „Interessant ist, dass das Projekt bisher in Deutschland einzigartig ist und dass die Pflege die Leitdisziplin ist“, so Professor Winter.

Markus Nachbauer, Vorstand der Stiftung Liebenau, unterstrich den Bedarf an geriatrischer Notfallversorgung. „Mit Gerinove wird erstmalig ein sozialpflegerischer Versorgungsschwerpunkt unter dem Dach eines Krankenhauses gesetzt“, so Nachbauer.

Die Besucher des Tags der offenen Tür zeigten sich beeindruckt von den Räumlichkeiten. „Zum Glück war mein Mann fit genug, um mich nach meiner Operation zu Hause zu betreuen. Aber hier hätte ich mich mit Sicherheit auch wohl gefühlt“, sagte Christine Greisert aus Weingarten. Konstantin Hummel aus Baienfurt hält das neue Versorgungskonzept für eine gute Lösung. „Gerade für Menschen, die vorübergehend mehr Hilfe benötigen, ist Gerinove sinnvoll.“

Zur angenehmen Atmosphäre tragen auch die vielfältigen Bilder bei, die von Beschäftigten der Integrations-Werkstätten Oberschwaben (IWO) gemalt wurden. „Die Bilder hängen gut hier“, meint Tanja Assfalk. Auch Monika Heinz freut sich, dass ihre Bleistiftzeichnungen einen festen Platz gefunden haben.

Pfarrer Benno Ohrnberger von der katholischen Kirche und Pfarrer Horst Gamerdinger von der evangelischen Kirche erbaten den Segen für Patienten, Mitarbeiter und alle Menschen, die in Gerinove ein- und ausgehen.