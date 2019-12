Kuschelige Sachen für kalte Tage

Auch in diesem Jahr hat Rosemarie Cacciatore, Inhaberin der „Strickliesl“ in Weingarten, Kartons und Taschen, gefüllt mit liebevoll gefertigten Handarbeiten, an den Tafelladen Carisatt der Caritas Bodensee-Oberschwaben übergeben. Warme Pullover und Jacken, farbenfrohe Schals und Mützen, bunte Babyschuhe, Socken, Handschuhe und Ohrenschützer, fröhliche Spieldecken, Wollfiguren und vieles mehr: Viele fleißige Handarbeitsfreunde haben laut Pressemitteilung der Caritas bei der Aktion mitgemacht und ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. „Einige der Handarbeiterinnen sind seit vielen Jahren mit dabei“, wird Cacciatore darin zitiert. Über die schönen und warmen Kindersachen dürfen sich jetzt die Kunden des Weingartener Tafelladens freuen, die ab sofort dort zu haben sind. Foto: Caritas