Kurzgeschichten und Livemusik in der Linse

Die Stuttgarter „get shorties“-Lesebühne gastiert am Freitag, 16. Dezember, erstmals in der Linse in Weingarten. Sie verknüpft Literatur, Kabarett und Comedy und präsentiert Kurzgeschichten und Livemusik.

Gemeinsam kann man Kurzgeschichten der Autoren erleben, darüber lachen, rätseln oder nachdenken, Formulierungen finden für ein bisher unbeschreibliches Gefühl, zusammen klatschen und zur Livemusik im Takt wippen, wie es in der Ankündigung heißt.

Mit dabei sind die Autoren Carolin Hafen und Ingo Klopfer sowie der Rock’n’Roll-Diktator als Live-Musikact. Karten im Vorverkauf gibt es unter www.linse.de