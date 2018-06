Kunterbunte Farbtupfer am Himmel von Weingarten

Wenn Werner Gruber, Besitzer des Spieleladens Drachengrube in Ravensburg, über Drachenfeste redet, bekommt man geradezu Lust, in das bunte Treiben und die Atmosphäre dieser Feste einzutauchen. Begeistert erzählt er von gigantischen Drachen und einem orginellen Spektakel.

Er wolle den Familien zeigen, dass es neben Computer und Fernsehen auch Aktivitäten draußen in der Natur gibt, die Spaß machen, betont er. Wer sich selbst überzeugen will, kann das an diesem Wochenende in Weingarten tun. Am Samstag und Sonntag findet zum 33. Mal das Drachenfest in Nessenreben statt.

Wie immer ist jeder, der Lust hat, einen Drachen steigen zu lassen oder sich ausgefallene Drachen anzuschauen, eingeladen nach Weingarten zu kommen. Das Drachenfest findet am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr in Nessenreben statt. Veranstalter sind die Jugendfeuerwehr Weingarten sowie die Drachengrube Ravensburg.

Der Eintritt ist wie immer frei. Neben der Bewirtung der Jugendfeuerwehr gilt das Motto: „Wer kann, der darf“ Künstler jeden Alters dürfen ihr Können auf der Drachenwiese zum besten geben.

Es reisen Drachenbauer aus Österreich, Italien und der Schweiz an, die ihre besonderen Flugkonstruktionen zu Schau stellen werden.

Falls das Wetter nicht mitspielen sollte und der Wind ausbleibt, ist auch das kein Grund zur Aufregung, da für Spielaktionen gesorgt ist. Neben Bogenschießen, Holzschnitzen, Kasperletheater sorgt auch das Spielmobil aus Weingarten für Abwechslung und Spaß. „Das Kredo der Veranstaltung lautet Spaß am Spiel“ fasst Gruber zusammen. Besonders wichtig ist ihm dabei, dass mindestens 50 Prozent der angebotenen Spielattraktionen kostenlos sind. Gruber lobt überdies auch die Jugendfeuerwehr Weingarten: „Ohne die jungen engagierten Menschen wäre das Drachenfest nicht das Gleiche“, sagt Gruber.

Zur Tradition gehört der Start der Heißluftballone von Air&Fun, die, vorrausegesetzt, das Wetter spielt mit, am Samstag und Sonntag um 16.30 Uhr starten. Gruber ist nicht nur seit seiner Kindheit begeisterter Drachensteiger, sein Herz schlägt auch für das Ballonfahren. Er war 20 Jahre Ballonfahrer und lädt jedes Jahr Air&Fun auf das kunterbunte Spektakel in Weingarten ein.

Gruber legt auch Wert auf die ungezwungene Atmosphäre des Festes. Profis lassen ihre Drachen neben Anfängern steigen, alte Menschen und junge Menschen kommen zusammen, es ist eine Veranstaltung die Menschen verbindet.

Das Drachenfest in Nessenreben genieße bereits europaweite Bekanntheit sagt Gruber. Das liege einerseits an den ausgefallenen und kunstvollen Drachen, gleichwohl auch an der besonderen Stimmung des Spektakels. Werner Gruber war mit seiner Frau Doris auf verschiedenen Drachenfesten weltweit. Inspiriert wurde er von einem ganz besonderen Drachenfest in Thailand. Neben dem Drachensteigen verzauberten Jongleure, Geschichtenerzähler und Artisten ihr Publikum. Begeistert von der Vielfältigkeit luden auch die Grubers vor 33 Jahren zum ersten Mal auf das Drachenfest in Weingarten Künstler ein: mit großem Erfolg.