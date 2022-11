Kunstwerke von Realschülern aus Weingarten in Berlin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bis Ende Dezember sind in der Vertretung Baden-Württembergs in Berlin mehrere Arbeiten von Weingärtner Realschülern zu sehen. Bei den Riesenmotten handelt es sich um mehr als einen Meter große Motten aus Pappmaché. Das zweite Thema, Nadelbäume, ist dem Stil des Künstlers Günther Uecker nachempfunden. Die Arbeiten stammen aus dem Kunstunterricht von Tanja Neidhart und waren bereits bei der regionalen Schulkunst-Ausstellung in Kressbronn im Frühjahr ausgestellt. Das Schulkunst-Rahmenthema lautete „Natur und Zeit“. In der Galerie LÄNDE in Kressbronn war die Realschule Weingarten mit einigen Themen vertreten, neben anderen Schulen und Schularten aus dem gesamten Gebiet der Landkreise Bodenseekreis und Ravensburg. Dort wurden die Werke ausgewählt, um nach Berlin geschickt zu werden. Die Ausstellung in Berlin ist noch bis zum 30. Dezember von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und nach vorheriger Anfrage bei freiem Eintritt zu besichtigen.