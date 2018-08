„Kunstspaziergang in Weingarten“ erleben

Die Tourist-Information Weingarten bietet am Sonntag, 30. September, die Führung „Kunstspaziergang in Weingarten“ unter der Leitung von Professorin Eva Schmidt an.

In Weingarten finden sich an Wegen, in Parks und vor Gebäuden Skulpturen und Plastiken, die in den vergangenen 100 Jahren geschaffen wurden und das Stadtbild beleben. Die eineinhalbstündige Führung gibt Gelegenheit, mehr über die Künstler und ihre Werke zu erfahren sowie Anstöße zu einem intensiveren Kunstverständnis, heißt es in der Ankündigung. Der Treffpunkt ist um 15 Uhr vor der Tourist-Information, Münsterplatz 1. Die Teilnahme kostet vier Euro.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.weingarten-online.de und unter Telefon 0751/405232.