Kunstausstellung „Electric Garden“ öffnet

Die Kunstausstellung „Electric Garden“ von Ferdinand Urs Konstantin Klopfer ist in Weingarten zu sehen. Vernissage ist am Sonntag, 8. Mai, um 16 in der Linse Weingarten. Mit dabei sind die „Die Drahtzieher“. Ferdinand Klopfer hat sein Masterstudium am Institut für Kunst und Architektur, Akademie der bildenden Künste in Wien absolviert. Die Serie von Acryl-Malereien und Zeichnungen entstand im Zeitraum 2020 bis 2022 und damit in der Zeit der Pandemie und ständigen Lockdowns. Es war die Zeit, in der die Imagination der Wunderlandschaften zu einer Methode wurden, der Enge und Isolation der Wohnung und des Zimmers zu entfliehen und als ‚Fenster‘ in andere Welten zu fungieren. „Das zentrale Thema des Gartens als Sehnsuchtsort und verbindende Typologie zwischen Innen und Außen / Natur und Kultur entwickelte sich parallel zu meinen Projekten im Architekturstudium, in denen ich verschiedene Strategien und Entwürfe für Gärten im weiteren Sinne entwickelte“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Titel Electric Garden bezieht sich auf das gleichnamige Studioprojekt (Video) und steht für die Überlagerung natürlicher Wildnis, Technologie, Architektur und Geschichten, und kann als eine Art konzeptuelles Spiegelbild des Anthropozäns gelesen werden. „Das grelle, toxische Leuchten des Himmels, Spuren von Müll/Artefakten und Chemikalien im Unterwuchs, Rohre und Stauwerke, gerodete Wälder und Baumstümpfe, und die undurchsichtigen Intentionen der Charaktere. Hinweise dafür, dass wir einem vermeidlich paradiesischen (Ur-)zustand unwiederkehrbar entflohen sind und, dass es keine unberührte und unbeschadete Natur mehr zu geben scheint“, heißt es in der Mitteilung des Kulturzentrum Linse e.V.weiter.