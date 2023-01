Kunst und Philosophie in neuem Format

In der Galerie Weingarten wird am 17. Januar ab 18 Uhr die „Art Gallery“ von Carina Hirschle und Philipp Thomas eröffnen.

Hirschle, die an der Pädagogischen Hochschule Ravensburg Weingarten Kunst studiert, wird eine Installation aufbauen, die dann zum Gesprächsanlass zum Thema „Suchen und Finden“ wird. Es geht um den Austausch zwischen Kunst und Philosophie, weshalb der Philosoph Philipp Thomas anwesend sein wird. „Ich möchte die Galerie auch zu einem Ort des Austausches an der Nahtstelle zwischen Stadt und Hochschule, Bürgern und Studierenden machen. Deshalb sind alle, die an Kunst, Philosophie und am gemeinsamen Nachdenken interessiert sind, eingeladen“, sagt Martin Oswald. Er ist Kunstprofessor, leitet die Galerie in der Kirchstraße 11 und freut sich auf das neue Format.