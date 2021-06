Insgesamt zehn Kultureinrichtungen sind am Samstag, 26. Juni, ab 18Uhr, sind bei der 15. Kunst- und Museumsnacht in Weingarten laut Pressemitteilung der Stadt dabei. Bei freiem Eintritt können Kunst und Kultur in zahlreichen Facetten sowohl drinnen als auch draußen besucht werden. An einigen Orten werde zudem Musik geboten.

Das Team Jugendarbeit Weingarten zeigt im Café Altes Zollamt (CaZa) vier junge Künstlerinnen, deren Werke von Videoinstallationen über Acrylmalerei bis hin zu Collagen reichen. Im Atelier Stacheder sind Arbeiten von vier weiteren Künstlerinnen zu sehen, die die Bandbreite der Gegenwartskunst abdecken.

Der Ravensburg-Weingartener Kunstverein lenkt mit seiner Ausstellung „MahlZeit“ die Aufmerksamkeit auf das Essens. Die Ausstellung „Stadtansichten“ zeigt Bilder von Carmen Bihler, die auf Reisen entstanden sind.

Lyrisch wird es in der Kornhausgalerie und in der Volkshochschule. Franziska Guettler erschafft mit ihren Werken, die in der Kornhausgalerie zu sehen sind, eine eigene Poesie, und Franz Anton Gaulinger setzt sich mit dem Kunststil der lyrischen Abstraktion auseinander.

„Open-Air“ ist die Ausstellung von Elke Häusler. Die Kunstwerke, entstanden durch Wind und Wetter, sind draußen zu sehen.

Die Museen der Stadt Weingarten zeigen zwei neue Sonderausstellungen : „Die 1920er Jahre in Weingarten“ im Stadtmuseum im Schlössle und „Dorfkirchenschätze aus Gips“ im Museum für Klosterkultur. Im Alamannenmuseum im Kornhaus ist die Dauerausstellung geöffnet.