Kunden kommen wieder in die Weingartener Innenstadt

Ein kleiner Lichtblick für den arg gebeutelten Einzelhandel in Weingarten. Am ersten Tag der gelockerten Corona-Regelungen für den Einzelhandel, der zuletzt vier Wochen geschlossen haben musste, kamen überraschend viele Bürger in die Innenstadt. Das zumindest legen die Bilder von unserer Fotografin Elke Obser nahe, die am Montagvormittag in der Stadt unterwegs war.