Kulturzentrum Linse zeigt Dokus und Dramen

Im Kulturzentrum Linse in Weingarten werden folgende Filme gezeigt:

In der Dokumentation „Displaced“ rekonstruiert Sharon Ryba-Kahn die väterliche Familiengeschichte drei Generationen nach dem Holocaust (Mittwoch, 13. Oktober, 18 Uhr). In der Doku „Germans & Jews“ diskutieren nichtjüdische Deutsche und in Deutschland lebende Juden über ihre hochsensible Beziehung zueinander (Dienstag, 12. Oktober, 18 Uhr).

In der Doku „Coup“ raubt ein Bankangestellter seiner Bank Millionen – der Traum vom sorglosen Leben geht aber nicht auf (12. und 13. Oktober, jeweils 21.15 Uhr). Das Drama „Quo vadis Aida“ handelt von der Übersetzerin Aida, die für die UN in Srebrenica arbeitet, als die serbische Armee die Stadt einnimmt (12. und 13. Oktober, jeweils 20.15 Uhr). Und das Drama „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ wird am Dienstag, 12., und Mittwoch, 13. Oktober, jeweils um 19 Uhr gezeigt.