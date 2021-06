(sz) - Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann spricht am Montag, 28. Juni, um 18 Uhr im Studium Generale der PH Weingarten über das Thema „Kulturelle Bildung – was das ist und wie sie sich verändert“. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nötig per E-Mail an waltraud.schaefer@ph-weingarten.de, um Zugangsdaten für den Online-Vortrag zu erhalten.