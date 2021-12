Kultfilme im Kulturzentrum Linse

Zum Jahresausklang gibt es im Kino des Kulturzentrums Linse, Liebfrauenstraße 58, eine breit gefächerte Auswahl an Sondervorstellungen, von Dokumentation über Klassiker bis zu Musicals.

Die Vorstellungstermine im Einzelnen: Sonntag, 26. Dezember, 16 Uhr „Harald Naegeli – Der Sprayer von Zürich“; 16 Uhr „Die Zähmung der Bäume“ und um 19 Uhr Steven Spielbergs Neuverfilmung des gleichnamigen Musical-Klassikers von Leonard Bernstein über eine unmögliche Liebe inmitten eines erbitterten Bandenkriegs: „West Side Story (2021)“.

Am Montag, 27. Dezember, aktiviert die Linse ihren alten Projektor und zeigt den Allgäuer Kultfilm „Daheim sterben die Leut‘“ in der 35-mm-Fassung (19 Uhr). Und am Dienstag, 28. Dezember, läuft um 19 Uhr dann noch einmal die „West Side Story (2021)“.