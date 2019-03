Kuko schreibt wieder einen Millionenverlust

Das „Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben“ (Kuko) hat auch im Jahr 2016 einen Verlust in Millionenhöhe eingefahren. Wie die Verwaltung am Montag in der Gemeinderatssitzung mitteilte betrug der Verlust 1,14 Millionen Euro. Das stellten die Stadträte dann auch mehrheitlich fest, wodurch die Kosten des städtischen Eigenbetriebs aus der Stadtkasse beglichen werden. Einzig die Fraktion der Grünen und Unabhängigen (G&U) stimmten gegen die Feststellung. Letztlich ist das Ergebnis aber keine große Überraschung. Schon in den vergangenen Jahren hatte das Kuko stets einen Verlust um jeweils etwas mehr als eine Millionen Euro verbucht.