„Kuhstall G´schichta 2022“ mit Eixenberger und Schmitt

Zu einem „Abend mit Kleinkunst auf höchstem Niveau“ lädt der Lions-Club Weingarten zu den Kuhstall G´schichta 2022 ein. Am 18. und 19. November wird mit bekannten Künstlern aus der Kleinkunstszene ein kurzweiliges Programm im Dorfgemeinschaftshaus in Blitzenreute geboten. auf der Bühne stehen werden die Entertainerin Christine Eixenberger mit ihrem Programm „Einbildungsfreiheit“ und Martin Schmitt mit der Vorstellung „Bässdoff“. Die Veranstaltungen finden im Dorfgemeinschaftshaus in Blitzenreute statt. Die Aufführungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Saalöffnung ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt je Abend kostet 24 Euro, für beide Abende 46 Euro. Der Erlös aus allen Veranstaltungen kommt ausschließlich sozialen Einrichtungen und bedürftigen Menschen aus der Region zu Gute.