Küchenbrand: Feuerwehr evakuiert Bewohner eines Mehrfamilienhauses

Die Freiwillige Feuerwehr Weingarten ist am Samstag gegen 18:40 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Weingarten gerufen worden. Weil der Rauch durch die offene Wohnungstüre ins Treppenhaus zog, konnten die Bewohner der oberen Stockwerke ihre Wohnungen nicht verlassen. Die Feuerwehr löschte das Feuer und brachte alle Hausbewohner in Sicherheit.

Löschzug nachalarmiert

„Rauchentwicklung aus einem Kochfeld“ hieß die erste Alarmierung, welche die Integrierte Rettungsleitstelle Bodensee-Oberschwaben an die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weingarten um 18.41 Uhr am Samstag weitergab. Die Besatzung des ausgerückten Löschzuges stellte dann vor Ort fest, dass sich der Rauch, der durch den Brand einer Küchenzeile im Untergeschoss entstand, durch die offenen Türe im kompletten Treppenhaus ausbreitete. Weil dadurch Personen in den oberen Stockwerken eingeschlossen waren, wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert.

Küchenzeile ausgebaut

Während ein Löschtrupp die Flammen schnell löschen konnte, evakuierte ein anderer Löschtrupp eine Bewohnerin aus dem Obergeschoss durch das Treppenhaus. Auch die Drehleiter war in Einsatzbereitschaft. Die Küchenzeile wurde ausgebaut und ins freie gebracht, das gesamte Gebäude belüftet.

Die Bewohner des Hauses wurden durch Mitglieder des Roten Kreuzes versorgt. Die Bewohner der Brandwohnung kommen vorerst bei Bekannten unter, alle anderen Hausbewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.