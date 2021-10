Kriminalprävention zu Abzocke und Einbruch für Senioren

Der Verein AUFWIND e.V. aus Wangen veranstaltet am Donnertsag, 21. Oktober, um 14 Uhr in Weingarten zusammen mit dem Polizeipräsidium Ravensburg einen seniorenspezifischen Vortrag zur Kriminalprävention an. Die Referenten informieren unter anderem über Betrugsmaschen sowie zum Thema Einbruch- und Opferschutz. Aufklärung und Information sind der beste Weg, um solche Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zu verhindern. Die Veranstaltung findet im Vereinsheim Narrenverein Bockstall in der Talstraße 91/1 in Weingarten statt. Der Eintritt ist frei, es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln und die 3G-Regeln für den Zutritt. Eine Anmeldung ist bis spätesten 20. Oktober erforderlich bei Karen Heckner über die Mailadresse: heckner15@web.de oder die Telefonnummer: 0751 / 99 43 98 64.