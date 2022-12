Kriminalfälle: Deshalb würden TV-Kommissare scheitern

Der psychisch angeschlagene Kommissar ermittelt im Alleingang den Mörder: Falsch! Das sagen der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer und der Präsident des Landeskriminalamtes (LKA) Baden-Württemberg, Andreas Stenger. Die beiden werden am 15. Dezember an der Hochschule Ravensburg-Weingarten erklären, warum Fernsehkommissare gnadenlos scheitern würden.

Neben einer beinahe unendlichen Vielzahl von Krimis im Fernsehen, beschäftigen sich noch etliche Serien, Dokumentationen und Podcasts mit wahren Kriminalfällen. Zumindest die Zuschauer von TV-Krimis lassen sich allerdings einen Bären auf die Nase binden, denn zwischen Fiktion und Realität klaffe laut den Experten ein riesiger Graben.

Der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer spricht über die hohe Bedeutung des Täterumfelds. (Foto: Patrick Müller)

So ermittelt die Kripo wirklich

Die beiden hochrangigen Kriminalisten Stürmer und Stenger stellen vor allem eines fest: Niemals würde ein Kommissar im echten Leben allein oder vielleicht noch mit einem Partner und der findigen Sekretärin einen Fall lösen können. „Eine Ermittlung ist ein von Wissenschaft und Technik dominiertes Geschehen. Man braucht ein ganzes interdisziplinäres Expertenteam“, sagt Spenger.

Das lasse sich gut am Beispiel der Babybrei-Erpressung aufzeigen: 2017 hatte ein Mann vergiftete Babynahrung in Friedrichshafener Lebensmittelgeschäften verteilt und diese aufgefordert, ihm rund zwölf Millionen Euro zu zahlen – andernfalls werde er weitere Gläser in die Regale räumen. Rund 230 Beamte arbeiteten 16 Tage lang an dem Fall, bis sie den Täter ermitteln konnten.

Stenger erklärt: „Da kommen 300 Gläschen Babynahrung, von denen fünf vergiftet sind. Wir mussten zunächst ein Verfahren entwickeln, um herauszufinden, wo sich das Gift befand“. Alle Gläschen wurden gewogen, um festzustellen, welche durch das Gift ein anderes Gewicht hatten. Danach öffneten die Beamten alle Gläser, um zu hören, welche durch den Vakuumverschluss klackten. Die, die kein Geräusch machten, waren also bereits geöffnet worden.

In einem anderen Fall im Jahr 2016 hatten es die Ermittler in sieben Wochen geschafft, ein ganzes Gebüsch abzutragen und, so Stenger, „Blatt für Blatt und Halm für Halm, unter dem Mikroskop zu untersuchen. Schließlich entdeckten wir ein 18,5 Zentimeter langes Haar“. Es gehörte tatsächlich dem gesuchten Mann, der eine Medizinstudentin in Freiburg vergewaltigt und ermordet hatte. „Sieben Wochen hören sich lang an, aber wir waren mit den wenigen Beweisen, die wir anfänglich hatten, atemberaubend schnell“, sagt Stenger.

Die Locard’sche Regel gilt immer

Kurzum: Die Ermittlungen in der Realität finden meist in Laboren statt, mithilfe von DNA-Analysen, toxikologischen Gutachten, digitaler Technik und ähnlichem. So gelänge es, 94 Prozent der Mordfälle, von denen es jährlich etwa 200 in Deutschland gibt, aufzuklären. Spenger: „Die Kriminaltechnik fußt in allen Bereichen auf der Locard’schen Regel. Sie besagt, dass zwei Objekte nicht aneinander vorbeikommen, ohne dass sie gegenseitig Spuren an sich hinterlassen.“ Während etwa die Befragung von Zeugen subjektiv sei, würden DNA-Spuren niemals lügen können.

Das zentrale Element heißt Mensch

Dennoch, so Uwe Stürmer, zählt ganz am Anfang eines Falls das persönliche Umfeld des Täters. Die meisten Mordfälle seien Beziehungstaten, die Menschen um den Täter herum seien aber auch in allen anderen Fällen ausschlaggebend. „Durch sie können wir erst einmal eine Theorie aufstellen. In diesem Zusammenhang kann ich den Ausdruck ,Die Polizei tappt im Dunkeln’ nicht leiden. Das tut sie nie, unsere Fachbereiche müssen nur in alle Richtungen ermitteln, denn eine Spur kann sich ja als falsch herausstellen.“

Der Fernsehkommissar indes, wandle durch die Cafés, bis ihm die entscheidende Spur durch Zufall in den Schoß falle. Die Verwandten würden von ihm nicht informiert, die Nachbarn nicht befragt, noch nicht mal das Smartphone richtig analysiert. Denn auch durch digitale Spuren, die die meisten Menschen heute hinterlassen, ließe sich eine Fülle von Erkenntnissen finden.

Die Zeit drängt

Und diese Erkenntnisse müssen schnell her, denn der Druck der Öffentlichkeit ist bei verübten Schwerverbrechen enorm hoch. Stürmer: „Es verunsichert die Menschen natürlich extrem, wenn etwa ein Mörder frei herumläuft, da klotzt man dann schon richtig ran.“ Abgesehen davon könne mit jedem verstreichenden Tag Spuren verwischt werden und auch das Erinnerungsvermögen der Zeugen lasse nach. „Wenn wir nach Wochen der Ermittlungen den Täter identifiziert haben, bricht Jubel im Team aus, als wäre die Fußballnationalmannschaft in letzter Sekunde durch ein Tor noch Weltmeister geworden“, sagt Stenger.

Wer findet die Leichen?

Um beispielsweise einen Mörder dingfest machen zu können, ist eine Leiche wichtig. „Ein Mord ohne Leiche ist ein Alptraum“, so Stürmer. Meistens würden Leichen im Übrigen im Wald von Förstern, Sportlern oder Pilzesammlern gefunden.

Das perfekte Verbrechen

... gibt es nicht. „Und wenn wir es wüssten, würden wir es nicht sagen“, so Uwe Stürmer. Umfassende Vorbereitungen in alle denkbaren Richtungen wären zumindest grundlegend für ein Verbrechen. Doch selbst bei den Vorbereitungen könnte man gesehen werden. Stürmer: „Perfektion ist eine Illusion. Man macht immer irgendeinen Fehler.“