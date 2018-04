Kretschmann sagt Blutritt-Besuch ab

Etwas mehr als einen Monat dauert es noch, dann steht Weingarten am 11. Mai wieder ganz im Zeichen des Heiligen Blutes, denn dann ist wieder Blutfreitag. Der Weingartener Blutritt gilt als größte Reiterprozession Europas. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Am Ostermontag versammelten sich die Gruppenführer der 101 Blutreitergruppen im Kultur- und Kongresszentrum (KuKo).

Der Dekan des Dekanats Allgäu-Oberschwaben Ekkehard Schmid begrüßte die Blutreiter im vollen Welfensaal des KuKo mit einem Rückblick aufs vergangene Jahr. „Der Blutfreitag 2017 war in jeder Hinsicht ein Bilderbuch-Blutfreitag“, erinnerte sich Schmid. „Wir hoffen auch 2018 auf tolles Wetter und eine gute Atmosphäre.“

Doch nicht nur das Wetter passte beim Blutritt 2017, wie der Sprecher der Festordner, Felix Habisreutinger, sagte: „Wir hatten eine historisch geringe Anzahl von Schadensmeldungen.“ Im vergangenen Jahr wandten die Weingartener erstmals ein neues Sicherheitskonzept an, das auf Anhieb sehr gut funktionierte, so Habisreutinger. Im Rahmen dieses Sicherheitskonzeptes wurde beispielsweise im Amtshaus ein Lage- und Sicherheitszentrum eingerichtet, von wo aus alle Gruppen schnell neue Informationen bekommen konnten.

Dekan Schmid verwies außerdem auf den Film, der im vergangenen Jahr gedreht wurde und den es nun für zehn Euro zu kaufen gibt. „Wir mussten es festhalten, dass auch in Weingarten uneingeschränkt die Sonne scheinen kann“, scherzte er in Hinblick auf das doch eher durchwachsene Wetter der Vorjahre. Der Film liefere sehenswerte Einblicke in den Blutfreitag. „Es gibt viele Drohnen-Aufnahmen zu sehen, nicht nur vom Blutritt selbst, auch von der Lichterprozession am Donnerstagabend“, erklärte Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald.

Kretschmann hat abgesagt

Der OB überbrachte auch eine weniger freudige Nachricht. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte zwar ursprünglich für den Blutfreitag zugesagt, wird nun aber doch nicht dabei sein. Dafür freut sich Dekan Schmid auf einen anderen Ehrengast: Bereits zum dritten Mal besucht Kardinal Walter Kasper den Blutritt. Bei seinem ersten Besuch war der Kardinal noch Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, zuletzt war er im Jahr 2000 als Sekretär des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen zu Gast. Nun kehrt Kasper als Kardinal nach Weingarten zurück.

Schmid nutzte die Gelegenheit aber auch, in Hinblick auf den diesjährigen Blutritt, zur Mahnung: „Der Ritt muss wieder mehr zur Prozession werden“, so der Dekan. Das gelte vor allem für die Strecke auf der Flur: „Da ist Ruhe, da wird nicht gequatscht.“ Der Ritt über die Flur sei ein Gottesdienst, also solle entweder Stille herrschen oder gebetet werden. „Wir Reiter sind die Impulsgeber der Veranstaltung, nicht die Mitte. Wir müssen eine andere Mitte erkennbar machen“, formulierte Schmid. Das gelte auch für das Rahmenprogramm, zudem Schmid auch den Vorabend als Einstimmung zählte. Festpredigt und Lichterprozession würden genauso dazu gehören wie der Ritt selbst. Er wolle allerdings keinem Reiter unterstellen, sondern lediglich ermutigen. Das sei ihm eine Herzensangelegenheit, denn: „Der Blutfreitag ist Ausdruck des Glaubens.“

Darüber hinaus griff Schmid, ebenso wie Felix Habisreutinger, die sinkenden Reiterzahlen auf. In manchen Gruppen habe es „dramatische Veränderungen“ gegeben, meinte der Dekan. Manche Reitergruppen hätten sich fast halbiert, andere sogar nahezu ganz aufgelöst. „Die Reiterzahl hat sich in den vergangenen zehn Jahren um 575 Reiter verringert“, so Habisreutinger. Zum ersten Mal seit 1947 gab es im vergangenen Jahr elf Jahre in Folge einen Rückgang bei den Reitern. Auch wenn es auch Gruppen mit steigender Reiterzahl gebe: „Der Austausch zwischen den Gruppen ist wichtiger denn je“, sagte Schmid. „Es geht hier nicht um hektische Reaktionen, aber wir müssen differenziert miteinander ins Gespräch kommen.“

Während die Reiter also immer weniger werden, sieht es bei der anderen wichtigen Gruppe am Blutfreitag viel besser aus: Zum ersten Mal wurde beim Blutritt 2017 die Marke der 4000 teilnehmenden Musikanten geknackt.

Und bald soll es auch mit den Reiterzahlen wieder aufwärts gehen. Felix Habisreutinger formulierte eine vorsichtige, aber ambitionierte Vorgabe: „Jede Gruppe soll zwei neue Reiter pro Jahr präsentieren.“ Diese Aussage sorgte im Welfensaal für einiges Rumoren, stellenweise sogar für leises, ungläubiges Gelächter. Das zeigt: Es bleibt eine schwierige Aufgabe.