Kreisarchiv Ravensburg gibt Einblicke in sein neues Außendepot

Das Kreisarchiv Ravensburg nimmt erstmals am bundesweiten Tag der Archive teil. Am Sonntag, 6. März, erhalten Interessierte in der Sauterleutestraße 11 in Weingarten spannende Einblicke in einen Ort, der sonst vielen verschlossen ist, teilt das Landratsamt mit.

Das Kreisarchiv lädt zu einem Tag der offenen Tür in sein neues Außendepot ein. Von 13 bis 17 Uhr gibt ein vielfältiges Programm, das sich auch für einen Familienausflug eignet. Um 14 Uhr begleiten kleine und große Entdeckerinnen und Entdecker bei einer Mitmach-Führung eine Akte auf ihrem Weg durchs Archiv – von der Restaurierungswerkstatt bis zu ihrem endgültigen Platz im Magazin. Alle Teilnehmenden dürfen dabei ihr Fingerspitzengefühl und ihre Lesekünste beweisen. Für alle anderen gibt es die Möglichkeit, um 15.30 Uhr mit Kreisarchivar Ulrich Kees das neue Außendepot zu erkunden und dabei besondere Archivalien in Augenschein zu nehmen, mit dem Ziel, den Arbeitsalltag im Kreisarchiv näher kennenzulernen.

Von 13 bis 17 Uhr können Besucherinnen und Besucher in der Schreibwerkstatt alte Schriften lesen lernen und mit Tinte und Feder selbst eine historische Postkarte beschreiben. Aufgrund des derzeitigen Umbaus am Kreishaus II und der 2025 anstehenden Auflösung des Kreishauses I wird außerdem eine kleine Ausstellung zur Geschichte des ehemaligen Oberamtsgebäudes in der Seestraße 1 und der Einweihung des heutigen Kreishauses I am 2. Dezember 1964 zu sehen sein. Auf dem Bücherflohmarkt können Interessierte Publikationen zur Geschichte und Kultur Oberschwabens erwerben. Mit den hier eingenommenen Spenden werden Archiveinrichtungen unterstützt, die von der Flutkatastrophe im letzten Jahr betroffen sind.