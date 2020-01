Kratzer an BMW entdeckt

In der Liebfrauenstraße in Weingarten ist am Dienstag oder Mittwoch ein schwarzer BMW beschädigt worden, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Am Neujahrstag stellte der Besitzer gegen 13 Uhr an dem vor Hausnummer 35 parkenden Auto Kratzer und verschiedene Wischspuren fest.

Außerdem hatten Unbekannte mit den Fingern nicht entzifferbare Worte auf das Dach des Fahrzeugs geschrieben. Am Dienstagmittag sei der Schaden noch nicht vorhanden gewesen, schreiben die Beamten.

Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.