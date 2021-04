Kräuterkübel gehen in eine neue Saison

Die Initiative „Lebendiges Weingarten“ bepflanzt im dritten Jahr in Folge ihre markanten roten Kräuterkübel in der Fußgängerzone der Innenstadt. Auch in dieser Saison sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, an dem Projekt teilzuhaben. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer aktuellen Pressemitteilung.

Der Weingartener Kräutergarten mit seinen 20 roten Pflanzenkübeln entlang der Fußgängerzone wurde 2019 eröffnet. Am Freitag, 9. April, waren die Frauen der Initiative „Lebendiges Weingarten“ fleißig und haben die Kübel nach der Winterpause mit frischen Kräutern bepflanzt. Es gedeihen Oregano, Salbei, Rosmarin, Brunnenkresse und viele andere Küchen- und Teekräuter.

Die hüfthohen roten Töpfe sind von der Basilikatreppe bis zum Löwenplatz zu finden. Der Kräutergarten soll als Gemeinschaftsprojekt der Stadtgesellschaft verstanden werden. Daher sind auch dieses Jahr wieder alle Weingartenerinnen und Weingartener eingeladen zu ernten und zu pflücken, aber auch ein Auge auf die Pflanzen und Kübel zu haben.

Wer die Gruppe durch eine Spende oder als Topfpate unterstützen möchte, kann sich per Mail an lebendigesweingarten@web.de wenden.