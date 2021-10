Kräuterkübel beschädigt – Spende willkommen

Unbekannte haben zwei rote Kräuterkübel in der Innenstadt stark beschädigt. Einer von den beiden musste abgebaut werden. Die Stadtverwaltung und die Initiative „Lebendiges Weingarten“ bitten in einer Mitteilung darum, sorgsam mit den aus Bürgerspenden finanzierten Töpfen umzugehen. Der Weingartener Kräutergarten mit seinen 20 roten Pflanzkübeln gehört seit seiner Eröffnung vor zweieinhalb Jahren zum Stadtbild dazu und wird nach wie vor sehr gut angenommen. Die ehrenamtliche Gruppe „Lebendiges Weingarten“ investiert viel Zeit und Liebe, damit die Töpfe sauber bleiben, die Kräuter gedeihen und die Ernte von allen Bürgerinnen und Bürgern genossen werden kann. Leider sind in den vergangenen Wochen erneut zwei Töpfe stark beschädigt worden, wahrscheinlich von Fahrzeugen: einer vor dem Rathaus, der andere vor dem Schuhgeschäft in der Karlstraße. Unbekannte haben versucht, den Kübel in der Karlstraße provisorisch zu reparieren, und rot gestrichen. Der städtische Baubetriebshof hat diesen Kübel nun abgebaut. Die Initiative „Lebendiges Weingarten“ würde sich freuen, wenn die Verursacher der Schäden die Gruppe mit einer Spende von 200 Euro unterstützten. Weitere Informationen unter www.weingarten-online.de/kraeuter oder per Mail an lebendigesweingarten@web.de.