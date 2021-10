Kostenlose Filme für Mitglieder der Bücherei Weingarten

Mitglieder der Bücherei Weingarten können ab November kostenlos den Streamingdienst „filmfriend“ nutzen, dies ermöglicht Lesern, Filme kostenlos zu streamen. Der Streamingdienst bietet exklusiv für Büchereien ein gut sortiertes Programm mit rund 3200 Filmen, Serien und Dokus für Erwachsene und Kinder an. Das Angebot wird ständig erweitert. Auf der Internetseite www.filmfriend.de können sich Leser bequem mit ihren Benutzerdaten, die sie auch für die Onleihe oder den eOpac benutzen, anmelden und kostenlos streamen. Auch in anderen digitalen Bereichen ist die Stadtbibliothek gut aufgestellt: Die Zahl der ausgeliehenen Medien in der Onleihe im Verbund mit libell-e.de steigt permanent an. Jede Menge Spaß für die Kleinen bietet die „TigerBooks-App“ mit über 8000 interaktiven Kinder- und Bilderbüchern. Beide Dienste sind für Leser ebenso kostenlos. Die digitale Erweiterung der Bücherei ist eine sinnvolle Ergänzung zu unserem großen „physischen Sortiment“.