Kornhausgalerie in Weingarten zeigt Malerei, Skulptur und Zeichnung

Mit drei Einzelausstellungen zum Thema Malerei, Bildhauerei und Zeichnung bespielt der Galeriebeirat der Stadt Weingarten in diesem Jahr die Kornhausgalerie. Den Anfang im Juni macht Margit Hartnagel aus Wangen mit neuen Arbeiten auf Papier. Ihr folgt im Oktober der Stahlbildhauer Herbert Mehler, dessen Werke zum Teil auch im Außenraum platziert sein werden. Die Ausstellungsreihe „Positionen der Zeichnungen“ wird Robert Schad gegen Jahresende weiterführen – einmal nicht als Bildhauer, sondern zeichnerisch.

Erstmals wird Margit Hartnagel nach viel beachteten Ausstellungen mit großformatiger Malerei teils neue, teils ältere noch aus ihrer Wiener Zeit stammende Papierarbeiten zeigen. Die unendliche Weite jenseits des Wahrnehmbaren, die diese wie hingehaucht erscheinenden Bildkörper erzeugen, ist es, was den Kurator und Vorstand des Galeriebeirats Martin Oswald beflügelt. Die fließenden Übergänge zwischen Leere und Fülle, zwischen Materiellem und Immateriellen lassen den Betrachter in eine Welt eintauchen, deren Unergründlichkeit mit dem eigenen Sein, der eigenen Wahrnehmungskraft konfrontiert.

Die Ausstellung der 1970 in Ravensburg geborenen Malerin sei fast eine Retrospektive, so Oswald. Hartnagel hat an der Wiener Akademie der Bildenden Künste Malerei und an der Universität für Angewandte Kunst Raumkunst studiert. Nach 17 Jahren in der Landeshauptstadt ist sie 2012 zurückgekehrt. Seitdem mit eigenen Atelier in Wangen.

Rückgriff auf archaische Urformen

Herbert Mehler, 1949 in Steinau bei Fulda geboren mit Atelier im Erbachshof in Eisingen bei Würzburg, ist mit seinem bildhauerischen Werk seit Jahrzehnten international vertreten. Zu eigen ist seinen aus Cortenstahl gefertigten Skulpturen die Assoziation an Pflanzliches. Die wie gefaltet wirkenden Oberflächen widerspiegeln das Licht je nach Einfall und erzeugen dadurch bei aller Schwere eine große Leichtigkeit. Archaische Urformen greifen seine bis zu acht Meter hohen Werke auf.

In einer Art Kabinettausstellung werden in Weingarten kleinere und mittlere Plastiken den Innenraum bespielen, um von dort aus mit Mehlers Zeichnungen in Dialog treten. An Früchte und Kapseln mögen seine Arbeiten erinnern. An die Kanneluren griechischer Säulen, wenn sich die konkav und konvex ausschwingenden Lamellen mit ihrer rotbraunen Rostpatina von der Umgebung abheben. Mehlers Werk zeichnet eine besondere Ästhetik aus, die zwischen strengem Formverständnis und einer der Natur verwandten Gestaltungsweise oszilliert.

Spätestens jetzt dürfte der Name Robert Schad in aller Munde sein. Ist doch sein ehrgeiziges, quer durch Oberschwaben und am Bodensee angelegtes Skulpturenprojekt „Von Ort zu Ort“ gerade eröffnet worden – 60 großformatige Skulpturen an mehr als 40 Orten in fünf Landkreisen. Robert Schad, 1953 in Ravensburg geboren mit Ateliers in Larians in Frankreich und in Chamosinhos in Portugal, zählt zu den wichtigsten Vertretern internationalen zeitgenössischen Kunstschaffens. Jeder, der einmal seine von der Linie und vom Tanz inspirierten Stahlplastiken gesehen und erlebt hat, wird sie jederzeit wiedererkennen. Sie sind, geformt aus massivem Vierkantstahl, in ihrer Strahlkraft und Dimension unverwechselbar. Als „Zeichnungen im Raum“ werden sie immer wieder betitelt.

Nach prominenten Künstlern wie Herman de Vries, Verena Waffek und Katja Davar setzt Robert Schad die Ausstellungsreihe „Positionen der Zeichnungen“ in Weingarten fort. In der Kornhausgalerie sind erstmals in der Region ausschließlich Zeichnungen zu sehen. Darin sieht Oswald eine wichtige und zugleich passende Ergänzung zu Schads Skulpturenprojekt. „Meine Linie, die tut und lässt, was sie will“, betrachtet Schad selbige als „Lebenslinie“. Die Weingartner Ausstellung komme einem Schlussakkord gleich, in dem Schad zu den Ursprüngen der plastischen Zeichnung zurückkehre.