Kooperation über die Bildungspartnerschaft vereinbart

Nach einem Rundgang durch die Ulmer KZ-Gedenkstätte „Oberer Kuhberg“ am 9. Dezember unterzeichneten Frau Dr. Wenge, die Leiterin des Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg, und Herr Jan Wischmann, der Leiter des Seminars für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (BSGYM) Weingarten, eine Kooperationsvereinbarung über die Bildungspartnerschaft zwischen beiden Institutionen. „Jetzt, wo unsere demokratische Gesellschaft von vielen Seiten unter Druck geraten ist, sind Demokratiebildung und eine lebendige, verantwortungsvolle Erinnerungskultur an die NS-Verbrechen wichtiger denn je“, betonte Jan Wischmann bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung.

Ziel der Vereinbarung ist es, dass die angehenden Geschichte- und Politiklehrer im Rahmen ihrer Ausbildung an einem Studientag die KZ-Gedenkstätte kennenlernen. Sie lernen, wie man Schüler historische Orte erfahrbar macht. Um ihnen diesen Zugang zu ermöglichen, soll ein Netzwerk zum Erfahrungsaustausch von Lehrkräften aufgebaut werden.

Zudem bietet das DZOK für das Seminar Weingarten Workshops an, in denen fächerübergreifend angehende Lehrkräfte für das Thema „Menschenverachtende Sprache in Geschichte und Gegenwart“ sensibilisiert werden. Auf diese Weise soll die Auseinandersetzung mit historischen und gegenwärtigen Phänomenen von Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus ermöglicht werden.

Jan Wischmann betonte, dass die institutionelle Verankerung des Demokratieverständnisses in der Lehrkräftebildung in Weingarten essentiell sei, damit die angehenden Lehrkräfte diese Wertvorstellung an den Schulen landesweit multiplizieren und sichern.