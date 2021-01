Kontrolle: Polizisten ziehen in Weingarten Autofahrer aus dem Verkehr

Beamte des Polizeireviers Weingarten haben am Mittwoch von 15 bis 21 Uhr eine Kontrollstelle zur stationären Verkehrsüberwachung eingerichtet. Im Kontrollzeitraum wurden laut Polizeibericht insgesamt sieben Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht sowie zehn Fälle, in denen ein Mobiltelefon verbotenerweise während der Fahrt benutzt wurde, festgestellt.

Während die Autofahrer, die keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten, mit einem Verwarngeld rechnen müssen, kommen auf die Handynutzer ein Bußgeld von mindestens 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu. Bei zwei weiteren Verkehrsteilnehmern stellten die Polizisten zudem deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Nachdem ein Vortest den Verdacht jeweils bestätigt hatte, mussten die beiden Autofahrer die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Bei einem positiven Nachweis im Blut kommt auf die beiden Männer ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zu. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt.