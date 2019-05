Kontrolle in der Fußgängerzone: Viele Radfahrer reagieren aggressiv

In der Vorwoche hat das Polizeirevier Weingarten in der Fußgängerzone in Weingarten Fahrradkontrollen gemacht. Dabei wurden 76 Radfahrer wegen des verkehrswidrigen Befahrens der Fußgängerzone gebührenpflichtig verwarnt. Diese Ordnungswidrigkeit wird mit einem Bußgeld von 15 Euro geahndet.

Am ersten Kontrolltag zeigte sich aus Sicht der Polizei ein großer Teil der 76 verwarnten Radfahrer uneinsichtig und, trotz verkehrserzieherischer Gespräche, häufiger unbelehrbar. In einem Fall kam es zur Beleidigung eines Beamten. Kurz darauf gab es erneut einen Zwischenfall, als sich eine ältere Dame von den uniformierten Beamten weder anhalten noch belehren lassen wollte. Schließlich schlug sie auf einen Polizisten ein, der unverletzt blieb. Ermittlungen gegen die betreffenden Personen wurden eingeleitet.

Zudem fielen den eingesetzten Polizisten Passanten auf, welche die Radfahrer vor den Kontrollen warnten. Von einem Unbekannten wurde ein Verkehrszeichen mit der Aufschrift „Polizeikontrolle – Radfahrer absteigen!“ versehen. „Weil Verkehrszeichen in jüngster Zeit kaum mehr Wirkung zeigten, wurde in Abstimmung mit der Stadt wieder kontrolliert. Leider ist es so, dass hier offensichtlich nur mit massiveren Mitteln, nämlich einer bußgeldbewährten Verwarnung, eine Verhaltensänderung bewirkt werden kann“, so Nicolas Riether, Leiter des Polizeireviers Weingarten.

Bespuckt, beleidigt, angeschrien: So sieht der Alltag vieler unserer Einsatzkräfte aus. Die Gewalt gegen Hilfs- und Rettungsdienste ist früher lange nicht so häufig vorgekommen wie heute. Satte 64 % der Polizisten und Co gaben an innerhalb der letzten Monate angegriffen worden zu sein. Warum glauben Sie werden Übergriffe dieser Art immer häufiger? Wir haben Sie in Ulm nach Ihrer Meinung gefragt.

Dass es sogar zu Beleidigungen oder einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte kommt, ist für ihn absolut inakzeptabel. „Da wird von uns konsequent strafrechtlich ermittelt.“ Statt 15 Euro Verwarnung könne daraus schnell ein hoher drei- oder sogar vierstelliger Betrag als Strafe am Ende stehen.

