Kontinuität und Erneuerung

Die Mitgliederversammlung des Studentenwerks Weiße Rose bestätigt auf ihrer jüngsten Sitzung den amtierenden Vorstand. Sie stimmt außerdem der Aufnahme von sechs jungen Mitgliedern zu. Sie begrüßt deren Bereitschaft zur Mitarbeit im Verein und bestellt sie und ein weiteres Mitglied in den Beirat.

Mit der einstimmigen Bestätigung des amtierenden Vorstands hat die jüngste Mitgliederversammlung des Studentenwerks dem Vorsitzenden Peter Ederer und den stellvertretenden Vorständen Heinz Bareth, Markus Brunnbauer, Mike Jörg und Udo Mann ihre Anerkennung für die geleistete Arbeit zum Ausdruck gebracht. In das große Lob der Mitglieder bezog Bruno Ritzler, dem für seine 13-jährige Arbeit als Kassenprüfer und Beiratsmitglied mit einem kleinen Geschenkkorb gedankt worden war, auch den Geschäftsführer Philipp Stäbler und die insgesamt 12 Mitarbeiter*innen des Vereins ein.

Das Studentenwerk hat drei Geschäftsbereiche. Der Verein betreibt drei Wohnheime, zwei in Weingarten sowie eines in Ravensburg. Er betreibt ferner die Kindertagesstätte „Mullewapp“, die insbesondere Kinder von Studierenden betreut. Dritter Tätigkeitsbereich ist die Erinnerungsarbeit an die nationalsozialistische Gewaltherrschaft und an den Widerstand gegen das NS-Regime.

Der Verein hat nach den Ausführungen des Vorsitzenden und dem Bericht des Steuerberaters Kübel ein ordentliches Vermögen und steht finanziell auf soliden Füßen. Dabei hat er keine geschäftlichen Interessen. Seine Gemeinnützigkeit wurde erst kürzlich vom Finanzamt Ravensburg geprüft und bestätigt. Wie andere Vereine und Wirtschaftsbetriebe auch, habe das Studentenwerk mit den Corona-Beschränkungen zu kämpfen gehabt, sei aber, so Ederer, damit gut zurechtgekommen.

Die Kindertagesstätte „Mullewapp“, so Ederer weiter, musste im Dezember 2020 pandemiebedingt schließen, konnte dann ab Januar 2021 eine Notbetreuung anbieten und ist seit dem 14. Mai wieder im Regelbetrieb. Für die Erzieherinnen war die Beachtung der verschiedenen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung und deren Vermittlung an die Eltern eine sehr große Herausforderung.

Auch die Erinnerungsarbeit stand nach den Worten des Denkstättenbeauftragten Uwe Hertrampf im Schatten der Corona-Pandemie. Dennoch konnte er mit Hilfe engagierter Pfarrer, Programmgestalter und Lehrer eine Wanderausstellung des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg in Ulm erfolgreich an verschiedenen Orten in Weingarten und Ravensburg präsentieren.