Kontakt- und bargeldloses Parken in Weingarten

Durch die Corona-Krise ändern sich gerade sehr viele Gewohnheiten – auch, was das Verhalten an Kassen und Kassenautomaten angeht. Es werde immer häufiger und bevorzugt kontaktlos bezahlt, schreibt die Stadtverwaltung Weingarten in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus können auch die Parkgebühren auf den gebührenpflichtigen städtischen Parkflächen kontaktlos über eine App beglichen werden.

Mit der App „EasyPark“ können in Weingarten digitale Parktickets gelöst werden. Die Nutzer genießen laut des Schreibens zusätzlichen Komfort: Die Kleingeldsuche fällt weg, 15 Minuten vor Ablauf des Parkvorgangs erhalten die Nutzer eine Erinnerung via Push-Mitteilung und können im Rahmen der maximalen Parkdauer – auch aus der Ferne – den Parkvorgang verlängern. Dank der App wird der Parkvorgang so minutengenau abgerechnet und mit nur einem Fingertipp gestartet, verlängert oder beendet.

Wer anstelle der App lieber auf SMS oder Telefon setzt, kann seine Gebühren auch über diesen Weg begleichen. Die ersten Schritte dazu seien laut der Stadtverwaltung auf dem Parkscheinautomaten aufgeführt.

Natürlich besteht in Weingarten auch weiterhin die Möglichkeit, seine Gebühren mittels Bargeld zu bezahlen.