Konfi-3 in Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was noch vor einiger Zeit eine Ausnahme in der evangelischen Landeskirche Württemberg war, ist in Weingarten schon zur Regel geworden. Denn dort startet jedes Frühjahr für alle Drittklässler das Konfi-3 (kleine Konfirmation für Drittklässler). Dabei erfahren die Kinder einiges über die Kirche und werden zum ersten Abendmahl geführt. Am Sonntag, den 25. Juli feierten 25 Kinder mit ihren Familien, Freunden, Bekannten und Pfarrer Erstling in der evangelischen Stadtkirche den Abschluss vom diesjährigen Konfi-3.

Dieses Jahr fand coronabedingt alles etwas anders statt. Anstatt der üblichen Kleingruppen, die sich über einen längeren Zeitraum einmal pro Woche treffen, gab es rund um die Stadtkirche in Weingarten Aktionsstationen.

Start war ein Familiengottesdienst Anfang Mai, dort bekamen alle Konfi-3 Kinder einen Regenbogenregenschirm überreicht, der sie bis zum Abschluss begleitete.

An zwei weiteren Samstagen fanden in und um die Kirche verschiedene Aktionsstationen (durchgeführt von Müttern und Pfarrer Erstling) zu Themen wie: Rund um das Kirchenjahr, die Taufe, das Beten, das Vaterunser, das Passafest und natürlich auch das Abendmahl statt. Musikalisch umrahmt wurde das Ganze von der Band „Sing4all“.