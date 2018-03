Kompetenz aus über zehn Studiengängen

Märkte analysieren, Prozesse optimieren, Websites gestalten und Software programmieren – das sind nur einige Beispiele für die Aufgaben, die die studentische Unternehmensberatung „Kreaktiv“ der Hochschule Ravensburg-Weingarten übernehmen kann. „Im Prinzip machen wir das gleiche, wie Unternehmensberatungen in der freien Wirtschaft“, erklärt der Vorsitzende Franz Mayer. Unternehmen können sich mit einer bestimmten Aufgabenstellung an den Verein wenden – dieser Auftrag wird intern ausgeschrieben und schließlich von einem Projektteam bearbeitet.

„Kreaktiv“ ist ein gemeinnütziger Verein an der Hochschule Weingarten, der 2001 von neun Technikmanagement-Studenten gegründet wurde. Die Grundidee: Studenten sollen bereits während des Studiums wertvolle praktische Erfahrungen sammeln. Mittlerweile hat „Kreaktiv“ 29 aktive Mitglieder und 25 Anwärter. „Die Studenten kommen aus mehr als zehn verschiedenen Studiengängen. Durch die Interdisziplinarität können wir die Projekte mit den Kompetenzen besetzen, die für die Aufgabenstellung nötig sind“, sagt Mayer.

Vom Fachwissen des gesamten Teams profitieren

Mit dabei sind Studenten aus den Bereichen Betriebswirtschaftsmanagement und Wirtschaftsingenieurwesen, aber auch aus Fächern wie Sozialarbeit, Gesundheitsökonomie oder Technik. Sehr gefragt sind außerdem die IT-ler und Wirtschaftsinformatiker, so Mayer. Auch von der Pädagogischen Hochschule sind Studenten aus dem Bereich Medien- und Bildungsmanagement mit im Team. Für die Studenten sei die studiengangsübergreifende Zusammenarbeit es eine wertvolle Erfahrung. „So lernt man immer wieder andere Sichtweisen kennen und kann vom Fachwissen der anderen profitieren“, sagt Mayer.

Strukturiert ist „Kreaktiv“ in sieben Arbeitsgruppen: Human Resources, Recruiting, Marketing, Akquise, Finanzen und Recht, IT und Qualitätsmanagement. Das Recruiting-Team ist zum Beispiel für das Anwerben neuer Mitglieder zuständig, während die Arbeitsgruppe „Akquise“ potentielle Kunden anspricht und versucht, neue Projekte an Land zu ziehen. Einmal im Jahr wird „Kreaktiv“ vom Bundesverband Deutscher Studentischer Unternehmensberatungen auditiert – das Qualitätsmanagement ist daher für die korrekte Dokumentenverwaltung und die Optimierung von internen Prozessabläufen verantwortlich. Der Vorstand besteht aus drei Vorsitzenden und fünf Prozessmanagern.

Meist arbeite „Kreaktiv“ mit kleinen bis mittelständischen Unternehmen aus der Region Bodensee-Oberschwaben zusammen, denen entweder die Fachkompetenz oder die Ressourcen fehlen, um die jeweilige Aufgabe selbst zu lösen. „Große Unternehmen schließen wir natürlich nicht aus, oftmals haben diese aber interne Abteilungen, die sich mit solchen Projekten befassen“, erklärt Mayer. Gerade erst hat eine Projektgruppe eine Marktanalyse abgeschlossen, ein anderes Team ist an einem Projekt in Stuttgart beteiligt. Für die Hochschule arbeitet eine Gruppe an der Optimierung eines Verwaltungsdokuments und ein Auftrag für die Programmierung einer Software werde gerade noch besetzt.

Mitglieder bewerben sich für die Aufträge

Wendet sich ein Unternehmen mit einer Projektanfrage an den Verein, wird der Auftrag zunächst intern ausgeschrieben. Die Mitglieder, die sich bei dem Projekt einbringen möchten, bewerben sich schriftlich dafür. „Der Vorstand wählt dann die Besetzung des Projektteams aus“, sagt Mayer. Das Projektteam selbst gründet eine GbR und arbeitet unabhängig vom Verein. Der erste Schritt bestehe in der Regel darin, sich mit dem Auftraggeber zu treffen, Ziele und Rahmenbedingungen abzustecken und ein Angebot zu erstellen, in dem die einzelnen Projektphasen sowie Vergütung festgelegt wird. „Dann bearbeitet das Team den Auftrag selbstständig und in enger Absprache mit dem Kunden. Abgeschlossen wird das Projekt mit einer Ergebnispräsentation“, erklärt Mayer.

Mit den Einnahmen können sich die Studenten außerdem etwas dazuverdienen, denn abgesehen von einer kleinen Abgabe an den Verein wird das verdiente Geld nach Arbeitsaufwand im Projektteam aufgeteilt. Der Beratertagessatz kann je nach Komplexität des Auftrags variieren, liege aber im Schnitt bei etwa 250 Euro. „Im Vergleich zum freien Markt ist das lediglich eine Aufwandsentschädigung“, sagt Mayer. Klar, alle Mitglieder befinden sich noch in der Ausbildung, dennoch sei es auch wichtig, sich nicht unter Wert zu verkaufen. Denn auch von den Kunden habe Mayer bislang überwiegend positive Rückmeldungen bekommen. „Jedes Projekt, bei dem der Kunde zufrieden ist, und bei dem unsere Mitglieder Erfahrungen sammeln können, ist ein erfolgreiches Projekt“, findet er.