Kommunikation statt Konflikt

Es darf gestritten werden. Im Early-Night-Social-Talk der Hochschule Ravensburg-Weingarten am Mittwoch, 30. Juni, geht es um Konflikte und wie diese mit bewusster Kommunikation verhindert werden können. Den letzten Early-Night-Social-Talk in diesem Semester bestreitet Professor Jörg Wendorff von 18 bis 19.30 Uhr. In ihm wendet er sich laut Pressemitteilung Konflikten und ihrer Prävention zu. Ein vielfältiges Thema, denn: Streit ist nicht gleich Streit. Wie wird aus einer Meinungsverschiedenheit ein Streit und schließlich ein Konflikt mit verhärteten Fronten?

Wer die unterschiedlichen Formen von Konflikten kennt und versteht, der kann ihnen vorbeugen, heißt es in der Pressemitteilung. Wer weiß, dass sich Konflikte nicht von einem Moment auf den anderen, sondern in Schritten entwickeln, kann kontrollierend und deeskalierend eingreifen. Jörg Wendorff erklärt die Entstehung und Bewältigung von Konflikten und zeigt Methoden auf, wie Streit und Uneinigkeit nicht eskalieren, sondern in einen Kompromiss oder besser noch in Kooperation verwandelt werden können.

In diesem Early-Night-Social-Talk bleibt es nicht bei der Theorie. Teil des Vortrags sind Themendarstellungen, in denen die Entstehung, die Eskalation und die produktive Umgestaltung von Konflikten anschaulich und nachvollziehbar gemacht wird.